В Сургутском районе поймали убийц охотника

Разыскиваемые в Югре граждане Казахстана были задержаны на территории одного из месторождений Сургутского района, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «покушение на убийство» (ч.1 ст.105 и ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ).

Как писал «Новый День», вечером 1 ноября в охотничьем домике, расположенном в Сургутском районе, один из подозреваемых выстрелил из ружья в мужчину 1970 г.р. и его 14-летнего сына. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Мальчик получил ранение ноги. В момент совершения преступления в доме находилось еще двое мужчин – знакомый подозреваемого и владелец дома, который смог предотвратить убийство подростка, выхватив ружье из рук стрелявшего.

После совершения преступления, подозреваемый вместе со своим приятелем попытались угнать автомобиль погибшего, но не смогли. Они скрылись в лесном массиве. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным совместно с сотрудниками полиции, местонахождение мужчин было установлено. 3 ноября 2017 года они были задержаны на территории одного из месторождений Сургутского района.

В настоящее время они доставлены в Сургутский межрайонный следственный отдел, где следователи допрашивают их. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, его мотивов.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 02.11.17

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