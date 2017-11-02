В Югре разыскивают двух опасных граждан Казахстана (ФОТО)

Сотрудники Сургутского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек (ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, по версии следствия, вечером 1 ноября, в охотничьем домике, расположенном в Сургутском районе, подозреваемый произвел выстрел из ружья в мужчину, 1970 г.р. и его 14-летнего сына. От полученного ранения мужчина скончался на месте. В момент выстрела в подростка очевидец преступления отобрал у подозреваемого ружье, в связи с чем мальчик был ранен в ногу.

В момент совершения преступления с подозреваемым также находился его знакомый. Оба мужчины с места преступления скрылись. Их личности предварительно установлены – это уроженцы Казахстана Владимир Александрович Подшивалов, 1991 года рождения, и Станислав Владимирович Кузьмин, 1989 года рождения. Оба мужчины находятся в федеральном розыске за совершение преступлений на территории Казахстана. По имеющимся данным, Кузьмин и Подшивалов скрываются в Сургуте.

Следователи обращаются с просьбой ко всем, кто обладает любой информацией о местонахождении данных граждан, сообщить в дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району по телефону: 8 (3462) 74-60-02; в дежурную часть ОМВД России по Сургуту по телефону: 8 (3462) 76-13-12, 76-13-11, 76-13-21; либо 102. Конфиденциальность гарантируется!

Сургут, Иван Гридин

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