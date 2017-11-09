Югорчанин ответит в суде за жестокую расправу с собакой на глазах у детей

Житель Нижневартовского района предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с животным. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, районное надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение «по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)».

Установлено, что в июле 2017 года обвиняемый в присутствии двух малолетних детей, демонстрируя свою вседозволенность и безнаказанность, выбросил из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома, собаку. При этом он не реагировал на требования детей не делать ничего плохого с животным. От полученных в результате падения травм собака погибла.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нижневартовск, Иван Гридин

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