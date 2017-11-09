Живодеров будут сажать на 5 лет. Решение за Госдумой

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект об ужесточении наказания для живодеров. Согласно документу, за издевательства над животными может грозить до 5 лет лишения свободы. Действующая статья в Уголовном кодексе не предусматривает такого строгого наказания. Поправки в статью 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) подготовили депутаты Госдумы Олег Шеин, Владимир Бурматов, Сергей Вострецов и Елена Драпеко.

Авторы законопроекта обосновывают необходимость усиления наказания за живодерство тем, что «жестокость по отношению к животным причиняет глубокие нравственные страдания большому числу людей, наносит значительный ущерб общественной морали», а «отнесение этого преступления в действующей статье УК к преступлениям небольшой тяжести нарушает принцип справедливости». Об этом говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект предусматривает, что за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

То же преступление, совершенное в присутствии детей, или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо сопряженное с демонстрацией в СМИ или интернете, наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, или в размере заработной платы за период от 1 года до 2 лет, или исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Сейчас максимальное наказание для живодеров составляет два года лишения свободы.

Стоит отметить, что вопрос ужесточения наказания за издевательство над животными актуализировался прошлой осенью, когда стало известно о двух 17-летних жительницах Хабаровска, которые выкладывали в соцсетях фотографии издевательств над кошками и собаками. Следователи установили, что жертвами живодерок стали по меньшей мере 15 кошек, собак и птиц. Сначала против них возбудили одно уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Во время расследования были выявлены другие преступления. В результате юные живодерки стали фигурантками еще нескольких уголовных дел по фактам разбоя, возбуждения ненависти и вражды и оскорбления чувств верующих. Обе девушки были арестованы.

Дело хабаровских живодерок вызвало общественный резонанс по всей России. В нескольких городах прошли митинги зоозащитников и любителей животных под лозунгами «Нет живодерам!». Участники акций требовали ужесточения наказания за издевательства над животными и создания в стране должности уполномоченного по правам животных. В интернете появились петиции с аналогичными требованиями.

Приговор по резонансному делу юных живодерок был вынесен в августе этого года. Девушки были признаны виновными в жестоком обращении с животными, разбоях и оскорблении чувств верующих. Обе подсудимые получили реальные сроки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.11.17

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