В Сургуте мусоровоз насмерть переехал ребенка

Сегодня утром, 6 февраля в Сургуте случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб несовершеннолетний пешеход. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, трагедия произошла около 7:30 часов на улице Энергетиков, напротив дома №5.

Установлено, что 51-летний водитель, управляя мусоровозом на базе грузовика КамАЗ, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП 8-летний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 05.02.18

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