В Сургуте возбудили дело в отношении водителя мусоровоза, задавившего мальчика

В Сургуте в отношении водителя мусоровоза, сбившего насмерть ребенка, возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч.3 ст.264 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Установлено, что ЧП случилось около 7:30 часов 6 февраля, напротив дома №5 на улице Энергетиков. 8-летний мальчик угодил под колеса мусоровоза на базе грузовика КамАЗ и скончался от полученных травм на месте. Первоначальные проверочные мероприятия по данному факту проводили сотрудники органов внутренних дел.

Руководитель следственного отдела по городу Сургут обратился к прокурору с вопросом о передаче материалов проверки из органов внутренних дел в производство следователей СКР. В настоящее время по факту произошедшего в отношении водителя транспортного средства, допустившего наезд на ребенка, сотрудники следственного отдела по городу возбудили уголовное дело.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Отметим, что санкция ч.3 ст. 264 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет

Сургут, Иван Гридин

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