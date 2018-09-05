Водитель мусоровоза, задавивший мальчика в Сургуте, не попадёт в колонию

В Сургуте осудили водителя мусоровоза, который задавил ребёнка. ЧП произошло в феврале 2018 года. Восьмилетний мальчик переходил дорогу во дворе по дороге в школу. Водителю назначили условное наказание, об этом просила сама мама ребёнка, рассказали в пресс-службе городского суда Сургута.

Процесс завершился 3 сентября 2018 года. Водителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Трагедия случилась 6 февраля рано утром, в 7:36. Мусоровоз наехал на ребёнка во время маневра в жилой зоне дома по улице Энергетиков.

У водителя было много смягчающих обстоятельств. ЧП квалифицировали как преступление средней тяжести. «Виновный имеет постоянное место жительства и регистрации, социально адаптирован, женат, трудоустроен, ранее не судим, привлекается к уголовной ответственности впервые, характеризуется положительно», – объяснили в пресс-службе суда. Там также добавили, что мужчина частично возместил моральный и имущественный вред, а также раскаялся. Более того, потерпевшая просила назначить водителю наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Суд решил назначить виновнику наказание в виде лишения свободы на срок два года условно. Он также лишён прав на два года.

Сургут, служба информации

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