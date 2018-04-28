В Сургуте будут судить водителя мусоровоза, который насмерть сбил ребёнка (ВИДЕО)

Сургутские силовики завершили расследование уголовного дела о гибели мальчика под колёсами мусоровоза. ЧП случилось 6 февраля 2018 года около 7:30 во дворе на улице Энергетиков. Мальчик шёл в школу.

Как пояснили в пресс-службе следственного управления СК по ХМАО, водитель КамАЗа нарушил правила дорожного движения и буквально раздавил школьника. Ребёнок скончался на месте происшествия. Водитель спецтранспорта признал вину и раскаялся.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 27.04.18

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