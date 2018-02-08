В Югре бушует грипп. Все школы Ханты-Мансийска закрыты на карантин

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора за прошедшую 5-ю неделю 2018 года (с 29 января по 4 февраля) заболеваемость ОРВИ и гриппом составила 707,1 на 100 тысяч населения, что на 15,32% ниже эпидемического порога.

Между тем, отмечается превышение среднеокружных показателей заболеваемости в целом ряде муниципалитетов: Урай (1236 на 100 тыс. населения), Нефтеюганск (1234,26 на 100 тыс. населения), Октябрьский район (1081,89 на 100 тыс. населения), Кондинский район (1072,16 на 100 тыс. населения), Ханты-Мансийск (1018,65 на 100 тыс. населения), Березовский район (859,96 на 100 тыс. населения), Сургут (837,17 на 100 тыс. населения).

Увеличение заболеваемости более чем на 50 % в сравнении с 4 неделей отмечается в Кондинском (на 88%), Советском (на 86%), Березовском (на 84%), Октябрьском (на 74%) районах, в Нефтеюганске (на 67%), Мегионе (на 63%), Белоярском (на 55%).

В связи с высокой заболеваемостью детей в окружной столице, власти города приняли решение закрыть на карантин все общеобразовательные учреждения Ханты-Мансийска. «В соответствии с приказом департамента образования администрации Ханты-Мансийска, с целью минимизации последствий эпидемиологического распространения ОРВИ и гриппа все общеобразовательные учреждения города с 8 по 14 февраля (включительно) переведены на дистанционную форму обучения», – сообщили в пресс-службе администрации города.

Там также напомнили, что домашние задания для учеников будут размещены в сервисе «Электронный дневник» на портале Государственных услуг.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 07.02.18

На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» КамАЗ разорвал «семерку». / В Сургуте возбудили дело в отношении водителя мусоровоза, задавившего мальчика. / Генпрокуратура в УрФО обжалует приговор по делу о ДТП с автобусом в Югре. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»