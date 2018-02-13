В школах Сургутского района объявлен карантин по гриппу

На территории Сургутского муниципального района с сегодняшнего дня, 13 февраля, приостановлены занятия в 22 школах и учреждениях дополнительного образования. Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, решение вызвано высоким уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей.

Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главного санитарного врача по Сургуту и Сургутскому району Юрий Хоменюк. Как долго продлятся внеплановые каникулы местных школьников, пока неизвестно. Постановление подписано с открытой датой, что означает, что для снятия ограничительных мер потребуется особое распоряжение.

Как отметили в администрации, заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения Сургутского района на данный момент не превышает эпидемический порог. Однако в течение прошлой недели специалисты Роспотребнадзора наблюдали ее быстрый рост – она увеличилась на 56, 2 % по сравнению с предыдущей неделей.

В течение прошлой семидневки за помощью к медикам с признаками ОРВИ обратились 895 человек, 657 из них – дети в возрасте до 14 лет. Именно дошкольники, школьники и подростки стали болеть чаще – уровень заболеваемости среди воспитанников детских садов увеличился на 88, 1%, среди школьников от 15 до 17 лет – на 91, 4%.

По информации Роспотребнадзора, на 9 февраля в Сургутском районе было зарегистрировано 8 случаев гриппа. В период с 5 по 9 февраля было проведено 27 исследований 9 больных – в 4 биопробах был обнаружен вирус гриппа В. С начала года в муниципалитете было зарегистрировано 22 случая внебольничных пневмоний. Специалисты обращают внимание на тяжесть протекания заболеваний ОРВИ, при которых требуется госпитализация.

В связи с таким развитием событий в профилактических целях в школах Сургутского района был введен карантин и наложен запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе с участием детей. Во всех учреждениях и структурах будет усилен дезинфекционный режим, так же в них будет реализован комплекс мер, направленный на профилактику заболеваний ОРВИ и гриппа.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе карантин по ОРВИ и гриппу был объявлен в школах Ханты-Мансийска.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 13.02.18

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