В Югре пьяный адвокат обматерил полицейского

Адвокат из Мегиона стал фигурантом уголовного дела. Мужчина подозревается в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Инцидент произошел еще в феврале, когда подозреваемый был задержан сотрудниками полиции за мелкое хулиганство и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

При попытке доставить адвоката в медучреждение для освидетельствования полицейские столкнулись с сопротивление. Они были вынуждены надеть на мужчину наручники. В ответ на это, по данным следствия, задержанный разразился матерной тирадой в адрес одного из представителей власти. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, в настоящее время проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства преступления и идет сбор доказательств.

Скандалы с участием нетрезвых адвокатов периодически случаются в разных городах России. Так, в конце прошлого года в Чувашии задержанный в пьяном виде адвокат публично оскорбил начальника отдела уголовного розыска. А в 2015 году интернет облетело видео, на котором запечатлен дебош женщины-адвоката, перебравшей спиртного по поводу выигранного дела. Задержанная залезла на стол, пнула полицейского и пригрозила его уводить.

Ханты-Мансийск, служба информации

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