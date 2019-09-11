В Югре пьяный адвокат напал на полицейского

Адвокат из Мегиона едва не отправился в тюрьму за непристойное поведение и оскорбление полицейского. Мужчина сильно увлекался спиртным. В 2018 году он нецензурно обругал сотрудника правоохранительных органов во время прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение. Затем, в январе 2019 года, будучи пьяным громко кричал на улице Садовой, используя обсценную лексику, а потом попытался забраться в чужую квартиру через форточку.

«Прибывшего по вызову очевидцев полицейского адвокат стал оскорблять, осознавая при этом, что представитель власти находится при исполнении обязанностей», – рассказали в СУ СКР по ХМАО.

Адвоката доставили в участок для разбирательства, но он решил уйти и ударил полицейского, который преграждал ему путь.

В итоге было возбуждено уголовное дело. Пьяницу обвинили по ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителей власти в связи с осуществлением ими своих служебных полномочий) и приговорили к одному году лишения свободы условно.

Мегион, служба информации

Мегион. Другие новости 10.09.19

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