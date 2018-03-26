Тюменского депутата изгнали из «Единой России» после выборов президента

Депутата Тюменской областной Думы Алексея Аносова исключили из «Единой России» после выборов президента. Об этом он сообщил на своей станице в Фэйсбуке. Аргументом для исключения стала ситуация в день голосования. По данным парламентария, наблюдателей, которых он привлёк для работы на участках в день выборов, не допустили до работы на период подсчета голосов. Тогда общественники пришли на участки в качестве наблюдателей от кандидата Павла Грудинина. Это и стало поводом для критики со стороны единороссов. Аносов уверяет, что в ночь выборов ему позвонил член регионального политсовета, спикер окружной думы Борис Хохряков.

«Что было в день голосования, я сам был удивлён. В 21.00 и в ночь на 19 марта в 03.00 мне звонил председатель Думы ХМАО-Югры Б.С. Хохряков и просил отозвать людей с участков (мол, члены избирательной комиссии не могут свести результаты). На мои аргументы, что это личное право наблюдателей и я им не указ, мне было предложено написать заявление о выходе из партии. Как-то так…», – написал на своей странице в соцсети Алексей Аносов.

Решение об исключении его из партии было принято 23 марта в рамках заседания первичного отделения партии. В местном отделении «ЕР» пока не смогли ничего пояснить относительно решения об исключении депутата.

Отметим, ранее у Аносова, избранного от Ханты-Мансийского округа, были разногласия с однопартийцами из-за зарплат в Тюменской Думе – он настаивал на том, что получать жалование могут все парламентарии, которые этого желают. Однако фракция придерживалась другой позиции, настаивая на том, что нужно оставить существующий порядок распределения «платных мест».

Как пояснил «Новому Дню» Алексей Аносов, его исключили на основании нарушения одного из пунктов партийного устава, за то, что не выполнил решение о поддержке кандидата Путина. «Полагаю, это было лишь поводом. Попытки лишить меня партбилета были и раньше – они начались, когда я поднял вопрос о несправедливом распределении зарплат в Тюменской думе. Было письмо от однопартийца Андрея Моргуна, который просил рассмотреть вопрос о наложении на меня взыскания», – пояснил бывший единоросс. Он добавил, что намерен сосредоточиться на работе с избирателями. Заявление о выходе из фракции в областной думе он пока не написал. Законопроект, внесенный в парламент, также отзывать не планирует.

Аносов рассказал, что пытался встретиться с председателем думы ХМАО Борисом Хохряковым, но спикер не нашел для этого времени.

Тюмень, служба информации

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