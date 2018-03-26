После ЧП на башенном кране тюменским строителям выдали зарплату

Бригаде бетонщиков, чей представитель на прошлой неделе устроил акцию протеста на стреле башенного крана, выплатили заработную плату. По данным «Нового Дня», рабочие получили более 600 тысяч рублей. Строительство ЖК «Жуков», на площадке которого случился инцидент, ведет российско-финская компания «ЮИТ», а деньги людям задолжал ее подрядчик – ООО «Техстройбетон».

«У нас были некоторые разногласия с субподрядчиком (с физическим лицом – прим. ред.) – не все работы были сданы. Также стоял вопрос о штрафах. Сейчас мы все утрясли с обеих сторон, субподрядчик претензий к нам не имеет», – сообщили «Новому Дню» в «Техстройбетоне».

Напомним, 20 марта член бригады бетонщиков забрался на башенный кран, установленный на стройплощадке на улице Бакинских комиссаров, и грозился спрыгнуть вниз, если застройщик – компания «ЮИТ Тюмень» – не выплатит ему и его коллегам заработную плату в размере 1,5 млн рублей. В ЮИТ тут же открестились от рабочего.

«У ЮИТ никогда не было и не будет задолженностей по заработной плате перед своими сотрудниками, – сообщила «Новому Дню» генеральный директор ООО «ЮИТ Тюмень Инга Семенова. – Дело касается компании подрядчика, которая работает на нашей стройплощадке в Тюмени. Ответственность за задержку заработной оплаты в соответствии с российским законодательством лежит исключительно на работодателе».

Ситуацию удалось разрешить без потерь – приехавшие на место специалисты МЧС и полиции уговорили мужчину спуститься. Он был опрошен сотрудниками следственного комитета. В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут изучены трудовые отношения между работодателями и гражданином.

Тюмень, служба информации

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