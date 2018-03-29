Жители Югры стали меньше пить. Но бутлегеры никуда не делись

В Югре немного снизилось потребление алкоголя на душу населения – такова статистика департамента экономического развития округа. При этом речь идет о той продукции, которая продана легально. В 2017 году незначительно снизились объемы продаж спиртного. Об этом рассказал представитель окружной администрации в рамках очередного заседания думы ХМАО в четверг, 29 марта.

«Если в 2012 году было больше 10 литров потребления на душу населения, то сейчас меньше девяти оценочно. Статистика Росстата с 2017 года не собирается. Мы ведем свои расчеты по принятой методике, по объемам продаж. Они незначительно снижаются. Если говорить о стоимости продаж в ценовом выражении, она год от года растет, это связано с повышением минимальных цен федеральными органами власти», – сообщил замдиректора департамента экономического развития округа Виталий Костин.

Депутаты спросили, вошли ли в эти цифры нелегальные продажи. И обратили внимание на бутлегерство.

«В эти данные не входят нелегальные напитки – без специальных марок, которые не регистрируется в единой системе. Зачастую после восьми продается легальная продукция. Есть способы ухода. Вплоть до того, что переливание в другую тару, либо фиксация заранее и потом продажа за наличный расчет. Способов много, мы их знаем», – отметил г-н Костин.

По его мнению, бороться с подпольной торговлей можно, привлекая граждан к контролю. Отметим, накануне в Югре были взяты под стражу два высокопоставленных силовика. Их обвинили в крышевании нелегальной торговли алкоголем. Речь идет о начальнике отдела МВД Нефтеюганска Николае Плаксине и начальнике отдела в окружном управлении МВД Югры Романе Недыба. Дело расследует СУ СК Югры.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 29.03.18

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