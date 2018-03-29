Власти Югры опубликуют «черный» список коррупционеров, которых нельзя брать на госслужбу

«Черный» список югорских чиновников и муниципальных служащих, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений, будет публиковаться в интернете. Соответствующий законопроект принят сегодня думой ХМАО.

Размещение реестра будет осуществляться на сайте федеральной государственной информационной системы, говорилось в проекте закона. Скорее всего, речь идет о сайтах Роструда и Департамента государственной гражданской службы и кадровой политики округа. Фамилии будут храниться там пять лет. Любой работодатель может с ними ознакомиться и обезопасить себя от приема на работу недобросовестных соискателей.

Между тем, депутаты засомневались в эффективности данной меры. В частности Виктор Сысун привел в пример бывшего заместителя главы Лангепаса Андрея Миниахметова. В январе он был осужден за взятку, однако через месяц возглавил городское МУП «Тепловодоканал».

«Люди, которые совершили коррупционные преступления, не должны иметь отношения к государственной и муниципальной службам. И, в принципе, не должны допускаться к муниципальному имуществу», – сказал Сысун, обращаясь к докладчику – главе Департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Ирине Астапенко.

В ответ она сообщила, что в данном случае нормы закона нарушены не были (Миниахметову запретили занимать государственные и муниципальные должности, в перечень которых не входит должность директора муниципального учреждения – прим.ред.).

«Но я тоже считаю, что человек, преступивший закон, не может замещать руководящие должности. Мы будем формировать мнение у руководителей о недопустимости таких ситуаций», – сказала Ирина Астапенко.

Ее перебил Евгений Марков. «Вы сейчас много сказали, но ни о чем. Есть же правила негласные. Вы можете спустить муниципалитетам рекомендации, чтобы люди из этого «черного» списка больше не появлялись ни в одном МУПе?», – спросил он.

Астапенко пообещала обновить рекомендации и еще раз обратить на них внимание лиц, принимающих кадровые решения. «Работа по формированию нетерпимого отношения к коррупции очень растянута по времени. Будем работать, рекомендации внесем», – резюмировала глава Департамента.

Ханты-Мансийск, служба информации

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