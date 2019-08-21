Осужденный заместитель мэра в Югре назвал взятку в полмиллиона вкладышами в открытки

В Лангепасе бывшего заместителя главы города Андрея Миниахметова, которого осудили за коррупцию, заставят вернуть взятку в доход государства. Но не всю сумму – часть денег он вернет взяткодателю. В среду, 21 августа 2019 года, об этом сообщила прокуратура округа.

Речь идет о взятке в 1 млн рублей, которую г-н Миниахметов получил от соучредителя компании «Концесском» Андрея Гурина летом 2016 года. Во время обыска дома у экс-чиновника осенью 2016 года из этой суммы нашли только 50 тыс. рублей. Их признали вещдоками. В апреле 2019 года суд озвучил очередной приговор по уголовному делу экс-чиновника, эти 50 тыс. постановили вернуть взяткодателю Гурину.

После этого прокуратура обратилась в суд с гражданским иском. Надзорная инстанция требовала признать взятку ничтожной сделкой и вернуть оставшуюся часть переданной чиновнику суммы – 950 тыс. рублей. Суд согласился.

Резонансное уголовное дело бывшего заместителя главы Лангепаса Андрея Миниахметова пересматривалось уже трижды. В распоряжении агентства «Новый День» оказался приговор от апреля 2019 года. Как выяснилось, в суде взяткодатель настаивал на том, что всю операцию контролировали сотрудники ФСБ.

Официальная история

О деле Андрея Миниахметова стало известно в октябре 2016 года. Были проведены обыски в квартире у г-на Минихаметова и в администрации Лангепаса. Было известно, что чиновник получил взятку от коммунальной компании. Деньги он взял, чтобы помочь этой компании получить субсидию из бюджета. В первый раз его осудили в 2018 году и назначили штраф в 2,5 млн рублей. Затем дело пересмотрели – в октябре назначили условное наказание – 7,5 лет и штраф в 40 млн рублей. В феврале 2019 года дело снова пересмотрели – чиновника приговорили к реальному сроку – 8,5 лет в колонии строгого режима и штрафу в 12 млн рублей. В апреле 2019 года и это решение отменили – экс-чиновнику смягчили приговор – срок заключения снизили до 7,5 лет, а штраф – до 6 млн рублей. Статью переквалифицировали – с ч.6 статьи 290 на п. в ч.5 статьи 290 УК РФ.

За что Миниахметов получил деньги

Компания «Концесском» и мэрия Лангепаса (а именно замглавы по вопросам ЖКХ Андрей Миниахметов) заключили в 2015 году концессионное соглашение о передаче сетей теплоснабжения и их модернизации. По версии следственного комитета ХМАО, в 2016 года деньги чиновник получил от Андрея Гурина «за общее покровительство». В прокуратуре ХМАО же сообщали, что Миниахметов должен был способствовать получению субсидии (компенсация выпадающих доходов от услуг теплоснабжения).

Любопытные подробности

Из приговора агентству «Новый День» стало известно, что разговор о взятке зашел весной 2016 года. Миниахметов судя по материалам дела, попросил деньги на избирательную кампанию депутата (фамилия не названа, но агентство «URA.RU» писало со ссылкой на слова адвоката Миниахметова, что силовики предполагали, что это Андрей Филатов). Общая сумма взятки должна была составить 1,5 млн рублей. При этом деньги, якобы, договорились передать тремя траншами по 500 тыс. рублей. Первый раз деньги Гурин передал Миниахметову в июне 2016 года через водителя мэрии. Водитель был не в курсе, он просто взял и отдал конверт. Второй раз деньги передавал сам Гурин в кабинете мэрии Лангепаса в августе 2016 года. Тоже 500 тыс. рублей.

В начале расследования коммерсант сообщил, что пожаловался в ФСБ перед тем, как отдать второй транш. И передача 500 тыс. рублей в августе 2016 года осуществлялась под контролем правоохранителей. Но в апреле 2019 года Андрей Гурин сообщил, что пожаловался еще в июне 2016 года, во время передачи первого транша. И оба раза деньги передавали под надзором службы безопасности. Несоответствие в показаниях он объяснил таблетками, которые он принимает и которые могут влиять на память.

При этом допрошенный в суде оперуполномоченный ФСБ также сообщил, что Гурин обратился в ФСБ еще в июне. В первый раз коммерсант сам передал деньги и сам записал водителя на видеокамеру. А второй раз запись передачи взятки велась уже с использованием оборудования ФСБ – Гурину положили в портфель камеру, а на костюм нацепили диктофон. При этом деньги для взятки предоставил непосредственно Гурин. По словам сотрудника ФСБ, для служба найти такую сумму былло затруднительно. Операцию по наблюдению за передачей взятки согласовал тогдашний начальник управления ФСБ по Тюменской области Вадим Пятилетов.

Любопытно, что Миниахметова не задержали ни в июне 2016 года, ни в августе при передаче денег. По словам сотрудника ФСБ, правоохранители полагали, что заместитель главы Лангепаса является лишь посредником при передаче взятки, а настоящий получатель денег – не он. Но доказать это не удалось. Тогда сотрудники ФСБ отдали все материалы по взятке следователям СУ СК.

Позиция Миниахметова

В суде Миниахметов отрицал свою вину. Он заявил, что первый раз в июне 2019 года получил от Гурина через своего водителя план работ по теплоснабжению и вкладыши в открытки (для чего, зачем – неясно). Суд не принял эти доводы и заявил, что никаких открыток не было.

Возврат взятки

По решению суда Лангепаса Миниахметов сейчас не только должен выплатить 6 млн рублей штрафа, но и отдать государству 950 тыс. рублей полученной им взятки. При этом согласно материалам дела, все деньги взяки – это средства фирмы Гурина, которые коммерсант получил из кассы. И если первый транш не был оформлен как полагается в случаях задержания взяточников, то второй был зафиксирован ФСБ, купюры были скопированы и приобщены к делу. В таком случае неясно, почему деньги не возвращают Гурину. И почему требование о возврате этих средств не было изначально прописано в приговоре суда.

Лангепас, служба информации

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