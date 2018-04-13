Бывшего замглавы мэрии Лангепаса снова будут судить

Прокуратура добилась отмены слишком мягкого приговора суда в отношении бывшего заместителя главы администрации Лангепаса Андрея Миниахметова. Уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство. Теперь Миниахметову грозит более тяжкая статья – получение взятки в особо крупном размере.

Напомним, в январе лангепасский городской суд признал экс-чиновника виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получении взятки должностным лицом в крупном размере).

Миниахметов, курировавший в мэрии вопросы ЖКХ, получил от руководителя одного из коммерческих предприятий взятку в размере 1 млн рублей, пообещав взамен свое покровительство и помощь.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн. рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственной деятельности, сроком на 2 года. По статье «Злоупотребление должностными полномочиями» Андрей Миниахметов был оправдан. Уже через месяц возглавил городское МУП «Тепловодоканал».

Этот факт вызвал возмущение у депутатов думы ХМАО. На последнем заседании они обсуждали «черный» список югорских чиновников и муниципальных служащих, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. Теперь этот реестр будет публиковаться в интернете. Но парламентарии не уверены в эффективности метода. В качестве негативного примера они привели историю Андрея Миниахметова.

«Люди, которые совершили коррупционные преступления, не должны иметь отношения к государственной и муниципальной службам. И, в принципе, не должны допускаться к муниципальному имуществу», – сказал депутат Виктор Сысун.

Глава Департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Ирина Астапенко с ним согласилась и пообещала усилить работу по формированию нетерпимого отношения к коррупции у лиц, принимающих решения.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.04.18

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