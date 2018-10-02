Югорского чиновника приговорили за взятку к штрафу в 40 млн рублей

Бывшему замглавы администрации Лангепаса Андрею Миниахметову, осужденному за получение взятки, ужесточили приговор. Пересмотрев дело, Лангепасский городской суд назначил Миниахметову 7,5 лет лишения свободы условно и штраф в размере 40 млн рублей. Кроме того, в приговоре сказано, что экс-чиновник лишен права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти на госслужбе и в органах муниципального самоуправления. В том случае, если Миниахметов откажется платить штраф, взыскание будет обращено на его имущество – жилой дом в поселке Сергино, земельные участки, один из которых находится в Крыму, две квартиры в Тюмени и транспорт.

Напомним, Миниахметов, курировавший в мэрии вопросы ЖКХ, получил от руководителя коммунального предприятия «Концесском» взятку в размере 1 млн рублей, пообещав взамен свое покровительство и помощь. Взяточника задержали с поличным.

Но в январе 2018 года суд назначил ему весьма мягкое наказание – штраф в размере 2,5 млн. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственной деятельности, сроком на 2 года. Уже через месяц Миниахметов возглавил городское МУП «Тепловодоканал» (эта должность не входит в перечень государственных и муниципальных должностей).

Столь мягкий приговор возмутил прокуратуру, она добилась его отмены и направления дела на новое судебное разбирательство.

Лангепас, служба информации

Лангепас. Другие новости 02.10.18

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