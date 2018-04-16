Башар Асад согласился приехать в Югру после визита Комаровой в Сирию

Президент Сирии Башар Асад принял приглашение посетить Югру в ходе беседы с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Глава автономии беседовала с национальным лидером арабской республики, находясь с официальным визитом в Сирии.

«Я был бы очень рад посетить ваш регион. Я бы хотел лучше узнать людей и место, где они живут», – процитировал главу Сирии депутат Госдумы Сергей Железняк, который входит в российскую делегацию. Его слова приводятся в группе «официальный штаб правительства Югры» «Вконтакте».

Во время пребывания в Сирии губернатор Югры Наталья Комарова подписала соглашение о сотрудничестве с главой провинции Хомс Талалом Барази. По версии главы автономии, сирийцев может заинтересовать энергетика ХМАО – добыча и переработка углеводородов. В период нахождения в Сирии Наталья Комарова стала свидетелем ракетного удара США, Великобритании и Франции. Она поделилась впечатлениями и сообщила, что программа российский делегации не изменилась.

Ханты-Мансийск, служба информации

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