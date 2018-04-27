Революции не произошло: в югорском городе сохранилась власть

В пятницу, 27 апреля, заседание городской думы Урая прошло в штатном режиме: вопрос о досрочной отставке председателя не поднимался. Более того, депутаты единогласно приняли информацию об итогах работы думы, которую зачитала сама Галина Александрова.

Вопрос задал только один присутствующий – это помощник депутата окружной думы Леонард Насибулин. Он спросил про исполнение депутатских поручений. В зале также присутствовали окружные депутаты Сергей Тульников, Василий Жуков. И законотворец Тюменской думы Евгений Макаренко.

В рамках заседания Галину Александрову наградили почётной грамотой окружной думы в честь дня российского парламентаризма, рассказал агентству «Новый День» один из присутствующих на заседании.

Ранее инсайдеры сообщали, что вопрос о досрочном сложении полномочии председателя может быть внесён с голоса, так как в повестке его не значилось. Сама Галина Александрова в беседе с агентством говорила о том, что не собирается покидать свой пост до окончания срока полномочий.

В пятницу 27 апреля, в рамках очередного заседания городской думы также был заслушан отчёт контрольно-счётной палаты. Аудиторы обнаружили, что почти 1 млн рублей был потрачены Дворцом спорта «Старт» нецелевым образом. Более того, почти 12 млн рублей были отмечены как неэффективные расходы.

Урай, служба информации

Урай. Другие новости 26.04.18

В Нижневартовске возбудили дело из-за того, что девушка сварила щенков и выкинула их в окно (ФОТО). / В столице Югры вспышка опасных инфекций. Бассейны поручено запретить, воду – хлорировать. / В Югре закончено расследование резонансного заказного убийства вице-мэра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»