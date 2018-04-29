В Мегионе разбились парашютисты

В Мегионе 29 апреля разбились парашютисты. Несовершеннолетняя девушка совершала прыжок совместно с инструктором муниципального молодежного учреждения «Старт» в районе аэродрома в районе Карасева озера. Парашют не раскрылся, в свободном падении оба упали на землю. С травмами различной степени тяжести пострадавшие госпитализированы в реанимацию.

«Сургутским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)». – сообщили в уральском СУ на транспорте СКР.

На место происшествие незамедлительного выехала следственно-оперативная группа из числа опытных следователей следственного управления. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Мегион, служба информации

Мегион. Другие новости 28.04.18

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