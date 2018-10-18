Инструктор был пьяным во время трагического парашютного прыжка со школьницей в Югре

Следователи завершили расследование ЧП в Мегине, когда инструктор и воспитанница спортивного клуба разбились из-за нераскрывшегося парашюта. Мужчина погиб, девочка осталась жива, но до сих пор проходит тяжёлую реабилитацию. Трагедия произошла 29 апреля 2018 года. Было возбуждено уголовное дело, оно направлено в суд. Как выяснилось, инструктор совершал прыжок, будучи пьяным. Более того, в его работе нашли нарушения. О деталях расследования сообщает Уральское следственное управление на транспорте в четверг, 18 октября.

Напомним, девушка 2002 года рождения прыгала с парашютом в тандеме со старшим инструктором парашютной службы спортивного клуба «Икар» муниципального учреждения «Старт» (подконтролен мэрии) Владимиром Гайковым. Это было в районе аэродрома на Карасевом озере. Парашют раскрылся несвоевременно, они упали. Дела были возбуждены по статье 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «Старший инструктор во время прыжка находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог обеспечить безопасность. Кроме того, в ходе следствия установлено, что и ранее он оказывал услуги с нарушением требований безопасности: применял парашютные системы с истекшим сроком эксплуатации», – говорится в сообщении следователей.

В следственном управлении на транспорте особо отметили, что принимают по организации лечения и реабилитации пострадавшей девочки. Отметим, в соцсетях объявлен сбор средств на лечение Анастасии. В сообществе говорилось, что девочка получила множественные травмы. Три месяца проходила лечение в Сургутской окружной травматологии. Ей периодически требуется сложное реабилитационное оборудование или лечение. В сетях есть её фото. «На сегодняшний день Настя находится дома. Ходит на костылях, опираясь лишь на одну ногу. Сидеть может не больше часа», – говорится в группе, где идёт сбор средств.

Ранее сообщалось, что Владимир Гайковой руководил общественной организации ветеранов войны в Афганистане, был опытным инструктором.

Анастасия – девушка, которая упала при прыжке с парашютом и выжила

Мегион, служба информации

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