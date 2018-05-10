В Югре скончался парашютист, который прыгал в тандеме со школьницей

В больнице скончался инструктор Владимир Гайковой, который вместе с воспитанницей молодёжного учреждения «Старт» разбился во время прыжка с парашютом в Мегионе (ХМАО). Об этом написали близкие и родные в социальных сетях 8 мая 2018 года.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР, поговорить с мужчиной об обстоятельствах трагедии так и не удалось – он был в тяжёлом состоянии. Квалификацию уголовного дела (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) гибель инструктора не меняет, поскольку именно он оказывал услугу, а пострадавшей в данном случае является девочка.

ЧП произошло 29 апреля 2018 года. Несовершеннолетняя девушка совершала прыжок совместно с инструктором муниципального молодежного учреждения «Старт» в районе аэродрома в районе Карасева озера. Парашют не раскрылся, люди упали на землю. Оба были госпитализированы, мужчина был в крайне тяжёлом состоянии.

Сразу после ЧП появилась информация о том, что инструктор спас жизнь воспитаннице, поскольку она упала на него. В ведомстве агентству «Новый День» сообщили, что девочка и мужчина прыгали в связке, возможно, инструктор принял удар на себя. Но пока силовики не раскрывают все подробности трагедии в интересах следствия. Они будут озвучены в ближайшее время. Владимир Гайковой руководил общественной организации ветеранов войны в Афганистане, был опытным инструктором.

Мегион, служба информации

Мегион. Другие новости 08.05.18

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