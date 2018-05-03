Авиакомпанию «Ютэйр» наказали за очередной сорванный отпускной рейс

Авиакомпанию Utair повторно оштрафовали за задержку рейса. Перевозчик не выполнил рейс Москва-Сочи, у авиакомпании не оказалось самолёта во Внуково в назначенное время.

Речь идёт об инциденте, который произошёл 10 июня 2017 года. Компания пыталась оспорить штраф, но тщетно. Теперь перевозчику придётся выплатить 30 тыс. рублей. Чуть ранее «Ютэйр» уже привлекали к ответственности за оказание услуг ненадлежащего качества за задержку рейса, с момента привлечения к ответственности не прошло года. Об этом рассказали в окружном управлении Роспотребнадзора ХМАО.

«Ютэйр» пыталась обжаловать постановление надзорной инстанции и суда, но не смогла. В качестве аргументов перевозчик заявил, что местом совершения правонарушения следует считать Ханты-Мансийск (компания там зарегистрирована). Но суд не согласился. После этого компания попыталась доказать, что её незаконно оштрафовали, так как обратившийся в Роспотребнадзор гражданин перепутал номера рейсов. Но суд и тут не встал на сторону компании.

При этом «Ютэйр» не смог доказать, что отмены рейса было не избежать. В ноябре стало известно, что авиакомпания оштрафована на 100 тыс. рублей за задержку рейса Сочи-Москва 27 июля 2018 года. Более того, перевозчика также наказывали за то, что во время задержки рейса Курган-Москва они не предоставили пассажирам горячее питание.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 29.04.18

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