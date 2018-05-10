По факту пожара на нижневартовской свалке возбудят дело

В отношении компании «Коммунальник», эксплуатирующей нижневартовский полигон ТБО, на котором произошел пожар, будет возбуждено дело по ст. 8.1 КоАП РФ. Управление Росприроднадзора по ХМАО уже готовит соответствующие материалы. Об этом «Новому Дню» сообщила заместитель руководителя РПН Тэнзилэ Кормишенко.

«Возбуждаем административное дело, пойдем на объект, будем разбираться, как это у них так получилось. Либо они принимают ненадлежащие отходы, либо допускают посторонних лиц, вариантов масса. Надо разбираться с причинами. В любом случае речь идет о ненадлежащей эксплуатации», – говорит Тэнзилэ Кормишенко.

По ее словам, ранее «Коммунальник» уже неоднократно подвергался штрафам из-за различных нарушений. В том числе Роприроднадзор привлекал компанию к ответственности по ст. 8.2 КоАП за отсутствие основополагающего для документа – проекта нормативов отходов и лимитов на их размещение.

«Кроме этого, наши специалисты проводили экспертизу объекта в части рекультивации, и выяснилось, что реальность далека от того, что было прописано в документах. «Коммунальник» – проблемная компания, все через суды, все не гладко. Они увешаны штрафами, как елка новогодними игрушками, а тут еще и пожар. Я не помню, чтобы за последние пять лет в Югре горели полигоны», – резюмирует заместитель руководителя РПН.

В администрации Нижневартовска, судя по всему, тоже недовольны работой «Коммунальника». В последнее время с ним перестали заключать долгосрочные договоры, перейдя на трехмесячные контракты.

Югорские экологи уже предложили сменить организацию, эксплуатирующую полигон, и под надзором государственных органов, экспертов, инженеров улучшить экологическую обстановку в районе размещения отходов.

Нижневартовск, служба информации

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