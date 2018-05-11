Силовики подозревают, что горящая в Нижневартовске свалка отравила горожан

Пожаром на муниципальной свалке в Нижневартовске занялись следователи. Специалисты городского отдела следственного комитета изучат вредные выбросы в атмосферу, чтобы понять, причинил ли пожар вред здоровью горожан, которые живут поблизости. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Возгорание на свалке Нижневартовска возникло 9 мая 2018 года. На следующий день, 10 мая, в мэрии агентству «Новый день» заявили, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, и ветер дует не в сторону города, относя продукты горения вдаль от населённого пункта.

Тем не менее, специалисты следственного комитета проводят проверку по факту возможного загрязнения воздуха. Поводом стали публикации в СМИ. Если будут найдены нарушения, дело могут возбудить по статье «загрязнение окружающей среды».

«Будут опрошены лица, осуществляющие эксплуатацию полигона твёрдых бытовых отходов, представители администрации Нижневартовска, истребована и проанализирована документация, на основании которой осуществляется эксплуатация полигона ТБО», – поясняют в следственном управлении СК ХМАО.

Ранее в управлении Росприроднадзора ХМАО агентству «Новый день» сообщили, что в отношении эксплуатирующей организации – ООО «Комммунальник» – уже возбуждено административное дело. «Либо они принимают ненадлежащие отходы, либо допускают посторонних лиц, вариантов масса. Надо разбираться с причинами. В любом случае речь идет о ненадлежащей эксплуатации», – сказала заместитель руководителя ведомства Тэнзилэ Кормишенко.

ФОТО Управление СК ХМАО

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 10.05.18

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