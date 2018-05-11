В Югре родители воспитывали сына с помощью электрошокера

В Мегионе (ХМАО) родители били шестилетнего сына ремнём и применяли электрошокер в воспитательных целях. Оба родителя злоупотребляют спиртными напитками. В семье постоянно не хватало денег на еду, одежду и необходимые товары для малыша. Сейчас ребёнок изъят из семьи, его под временную опеку взяла бабушка, сообщают в пресс-службе управления МВД Югры.

В отношении недобросовестных родителей (отцу 38 лет, матери – 34) возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Семья уже стояла учёте как неблагополучная. Ранее отец и мать мальчика привлекались к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию несовершеннолетних».

О том, что мальчика воспитывали электрошокером, инспекторы отделения по делам несовершеннолетних городского отдела полиции узнали в ходе очередного профилактического мероприятия.

Мегион, служба информации

Мегион. Другие новости 11.05.18

Силовики подозревают, что горящая в Нижневартовске свалка отравила горожан. / По факту пожара на нижневартовской свалке возбудят дело. / Власти Нижневартовска заявили, что пожар на свалке не травит жителей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»