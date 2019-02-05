В Югре суд отправил родителей-садистов в колонию

В Мегионе вынесли приговор супружеской паре, пытавшей собственного малолетнего сына электрошокером. Мужчина и женщина признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Напомним, родители систематически наносили ребенку побои. После того, как об этом стало известно полиции, мальчик был передан под опеку бабушки, а его мать и отец стали фигурантами уголовного дела.

В итоге отцу ребенка судом назначено наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы, матери – в виде трех лет и семи месяцев лишения свободы. Отбывать наказание подсудимые будут в исправительной колонии общего режима.

Семья состояла на учете как неблагополучная, оба родителя нигде не работали, злоупотребляли спиртным и не обеспечивали ребенка всем необходимым для полноценного роста и развития.

«Следствие полагает, что семья нуждалась в особом контроле со стороны органов системы профилактики, вместе с тем должная профилактическая работа не проводилась, что привело к совершению внутри семьи тяжкого преступления в отношении малолетнего», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Следователем внесены представления об устранении причин, способствовавших совершению преступления, в городской отдел полиции, а также председателю й комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Мегиона, лично мэру Мегиона и начальнику отдела опеки и попечительства городской администрации. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечен ряд сотрудников компетентных органов системы профилактики.

Мегион, служба информации

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