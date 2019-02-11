В Сургуте мать забила ребенка так, что он попал в больницу

В Сургуте мать избила своего двухлетнего ребенка так, что его госпитализировали в травматологическое отделение больницы. Силовики возбудили уголовное дело по статье «истязание несовершеннолетнего».

«По данным следствия, 29-летняя жительница города в январе и феврале 2019 года систематически избивала малыша руками и ремнем. Сейчас ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – рассказали в следственном управлении СК ХМАО.

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В феврале 2019 году суд отправил в колонию супружескую пару из Мегиона, которая истязала своего ребенка. Ни мать, ни отец в семье не работали, были алкоголиками. Ребенка они пытали электрошокером.

Сургут, служба информации

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