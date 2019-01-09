В Югре будут судить родителей, пытавших ребенка шокером

В Мегионе будут судить супружескую пару, истязавшую собственного сына. Родители систематически наносили малолетнему ребенку побои, в том числе с использованием электрошокера и других подручных средств.

Как уже писал «Новый День», ни мужчина, ни женщина не работали, употребляли спиртное, в семье постоянно не хватало денег на еду, одежду и необходимые товары. Родители обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Дело направлено в суд. За совершение инкриминируемых преступлений обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы. Ребенок сейчас находится под опекой бабушки.

В СУ СКР по ХМАО отметили, что совершению преступления в отношении ребенка способствовало ненадлежащее исполнение своих обязанностей сотрудниками компетентных органов системы профилактики. «С целью привлечения виновных к ответственности и исключению подобных фактов впредь в ходе расследования следователем внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, в ОМВД России по Мегиону, председателю Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города, главе Мегиона и начальнику отдела опеки и попечительства», – заявили в следственном комитете.

Мегион, служба информации

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