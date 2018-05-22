В Мегионе возбуждено второе уголовное дело в отношении родителей-садистов

Следователи возбудили второе уголовное дело в отношении супружеской пары, избивавшей шестилетнего сына. Теперь по статье пп. «г, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, совершенное группой лиц).

Родители систематически наносили ребенку побои, в том числе с использованием электрошокера, ремня и других подручных средств.

Ни мужчина, ни женщина не работали, употребляли спиртное, в семье постоянно не хватало денег на еду, одежду и необходимые товары. Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В последующем будет рассмотрен вопрос о соединении двух уголовных дел в одном производстве.

Ребенок находится под опекой бабушки.

Мегион, служба информации

Мегион. Другие новости 22.05.18

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