От «ЮТэйр» потребуют компенсацию за нравственные переживания инвалида

Родители ребенка-инвалида из Приморья, которого в Кургане не пустили на самолет из-за гипса на ногах, планируют запросить компенсацию у авиакомпании «ЮТэйр». Об этом сообщил президент приморского общества инвалидов-спинальников «Ковчег» Артем Моисеенко.

«Имели место нравственные переживания из-за ситуации, поэтому родители рассчитывают на компенсацию моральных издержек», – цитирует Моисеенко РИА «Новости». Общественник добавил, что пока не может назвать сумму, которая будет запрошена. Речь идет не только о возмещении морального вреда, причиненного мальчику, но и о компенсации расходов, которые понесли родители при проживании в Кургане.



Перевозчика, который не пустил на борт мальчика-инвалида, проверят следователи. Ребенок с отцом приехал в Курган, чтобы сделать операцию в центре Илизарова. Обратно они должны были вылетать 13 мая, но на рейс «ЮТэйра» до Москвы не попали. На регистрации им заявили, что в записях ничего не сказано о пассажире, являющимся инвалидом первой группы.

Ребенку и его отцу пришлось ждать три дня, пока Фонд социального страхования Приморского края не купил другие билеты.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 17.05.18

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