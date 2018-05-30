Банки помогли губернатору Комаровой заработать два миллиарда рублей

Югра заработала на размещении депозитов в 2017 году почти два млрд рублей. Об этом сообщается в документах правительства округа об итогах исполнения бюджета за год, которые вынесены на рассмотрение депутатов думы ХМАО. Всего в 2017 году на банковских депозитах было размещено 212 млрд рублей.

Согласно отчёту правительства Югры, бюджет округа за 2017 год в части доходов исполнен на 103 процента. При этом налогов на прибыль организаций поступило меньше, чем в 2016 году. Поскольку основными налогоплательщиками являются компании ТЭК, то и причины снижения налогов связаны с их работой. Это снижение добычи, снижение прибыли и снижение курса доллара, от которого зависит цена на нефть. Также ещё раз власти подчеркнули, что из-за передачи дополнительно одного процента налога на прибыль в федеральный бюджет округ потерял 2,7 млрд рублей. При этом из федерального бюджета автономия получила в 2017 году чуть более пяти млрд рублей. Ещё 2,7 млрд рублей – из бюджета Тюменской области.

Дефицит бюджета по итогам 2017 года составит 17,2 млрд рублей.

Из резервного фонда Югры в 2017 году было потрачено 1,1 млрд рублей. Крупные суммы уходят на то, чтобы депутаты исполнили свои обещания перед народом. Кроме того, власти Югры выделяли помощь пострадавшим от нападения террориста в Сургуте в августе 2017 года и пострадавшему от взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Также средства резервного фонда привлекались для помощи гражданам, которые пострадали в результате ДТП в Нижневартовске, когда поезд столкнулся с грузовиком.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 30.05.18

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