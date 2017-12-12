Глава ФСБ назвал резню в Сургуте терактом

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что августовская резня на улице Сургута – теракт. Кроме того, он сообщил, что силовикам удалось предотвратить в 2017 году 61 террористическое преступление, в том числе 18 терактов.

«Результаты анализа полученной информации свидетельствуют о сохраняющихся попытках лидеров международных террористических организаций создать очаги террористической активности в различных регионах России, – сказал Бортников. – Подтверждением этой тенденции служит совершение терактов в Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, предотвращение на стадии приготовления 61 преступления террористической направленности, в том числе 18 терактов».

Бортников также уточнил, теракты готовились в местах массового пребывания людей и на стратегически важных объектах. Как передает ТАСС, в этом году также пресечена деятельность 56 законспирированных террористических ячеек.

Как писал «Новый День», 19 августа 19-летний Артур Гаджиев напал с топором и ножом на прохожих в центре Сургута. Он ранил семь человек, прежде, чем его застрелил полицейский. На следующий день после инцидента запрещенная во многих странах мира, в том числе и в России террористическая организация «Исламское государство» распространила видеозапись присяги Гаджиева. На видео молодой человек в маске присягает лидеру террористов. Стоит отметить, что на тот момент эксперты усомнились в подлинности видео.

Сургут, Иван Гридин

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