В Югре задержаны вооруженные участники террористической группировки (ВИДЕО)

Трое жителей Нижневартовска задержаны за участие в деятельности террористической организации. Двоих подозреваемых силовики поймали прямо в городе, за третьим пришлось съездить в Татарстан.

По версии следствия, подозреваемые являются членами «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещена в России). «Мужчины осуществляли на территории Нижневартовска запрещенную деятельность, направленную на идеологическую обработку и склонение граждан к участию в деятельности террористической организации, финансирование терроризма, пропаганду идеологии и оправдание терроризма», – рассказали в СУ СКР по ХМАО.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). В ходе обысков следователи изъяли экстремистскую литературу и изображения с текстами экстремистского содержания, символику и флаг террористической организации, патроны.

«Кроме этого, при личном досмотре одного из подозреваемых при нем обнаружено наркотическое вещество в крупном размере и пистолет с патронами. По фактам незаконного приобретения и хранения наркотиков и оружия возбуждены дела. В дальнейшем все они будут объединены в одно производство», – уточнили в следственном комитете.

Напомним, в 2019 году полиция совместно с ФСБ выявила законспирированные ячейки террористов в 17 регионах и, в том числе, в Югре. Несмотря на программу по профилактике экстремизма и серьезное ее финансирование, ХМАО постоянно попадает в криминальные сводки из-за большого числа нелегальных организаций. Новости о терактах, готовящихся сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», регулярно появляются в повестке.

В середине февраля 2019 года в Сургуте были задержаны члены террористической ячейки, планировавшие совершение серии терактов и убийства сотрудников органов внутренних дел. Часто теракты становятся реальностью. Так, к примеру, летом 2017 года молодой человек напал с топором и ножом на прохожих в центре Сургута.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 19.09.19

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