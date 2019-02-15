В Сургуте задержали вооруженного экстремиста (ВИДЕО)

В Сургуте силовики задержали вооруженного мужчину. Об этом сообщает «СургутинформТВ». По данным телеканала, предполагаемого террориста поймали через дорогу от ТЦ «Меркурий», у остановочного павильона, на Ленина 59. По одним данным у подозреваемого в экстремизме обнаружена взрывчатка, по другим – оружие.

В УМВД округа и полиции Сургута не комментируют ситуацию.

Напомним, в августе 2017 года 19-летний Артур Гаджиев напал с топором и ножом на прохожих в центре Сургута. Он ранил семь человек, прежде чем его застрелил полицейский.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 15.02.19

В Тюменской области на треть выросло число самоубийств. / Опубликовано видео задержания киллеров, которые расстреляли авторитета в Нижневартовске (ВИДЕО). / Губернатор Комарова увеличила пенсию бывшим чиновникам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»