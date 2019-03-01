В Югре задержаны террористы, готовившие взрывы и массовые убийства

В середине февраля в Сургуте были задержаны члены террористической ячейки, планировавшие совершение серии терактов и убийства сотрудников органов внутренних дел. Об этом сегодня, 1 марта, официально заявили в МВД России.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что участники ячейки, строго соблюдая правила конспирации, проводили встречи на съемных квартирах в городах Сургуте и Пыть-Яхе, где обсуждали планы по нападению на объекты особой важности и жизнеобеспечения, органы государственной власти и правопорядка. Также ими планировались взрывы в местах массового скопления людей», – заявили в МВД.

1 и 15 февраля силовикам удалось задержать двух членов террористической ячейки. У одного из них была граната РГД-5 с запалом. Также сообщается, что в ходе обысков у боевиков были обнаружены и изъяты взрыватели фабричного изготовления, взрывчатое вещество, коробка с поражающими элементами и готовое к использованию СВУ на основе пластичной взрывчатки мощностью порядка 600 гр. в тротиловом эквиваленте.

Позже был задержан третий член ячейки. «При личном досмотре у него изъяты пистолет Макарова с патронами и фотография руководителя одного из подразделений УМВД России по ХМАО – Югре, на которого, возможно, планировалось покушение», – уточнили в полиции.

Возбуждены уголовные дела, задержанные заключены под стражу.

Напомним, 15 февраля в центре Сургута силовики задержали вооруженного мужчину. Операция проводилась у остановочного павильона, на Ленина 59. В УМВД округа, полиции Сургута и в СУ СКР по ХМАО комментировать ситуацию отказывались.

Стоит отметить, что, несмотря на программу по профилактике экстремизма и серьезное ее финансирование, Югра постоянно попадает в криминальные сводки из-за большого числа нелегальных организаций. Новости о терактах, готовящихся сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», регулярно появляются в повестке. Часто теракты становятся реальностью. Так, к примеру, летом 2017 года молодой человек напал с топором и ножом на прохожих в центре Сургута.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 01.03.19

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