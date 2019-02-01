В Югре аэропорты и речные порты не защищены от террористов

Объекты транспортной инфраструктуры Югры не защищены от потенциальных террористов. Об этом было заявлено в ходе заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в ХМАО.

По данным Сургутской транспортной прокуратуры, в отношении ряда юридических лиц возбуждены административные дела за нарушения законодательства о транспортной безопасности.

«Выявленные нарушения свидетельствуют о высоком риске возможности совершения на объектах водного и воздушного транспорта террористических актов. В связи с чем перевозчикам необходимо оперативно завершить мероприятия по подготовке и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, оценки уязвимости транспортных средств, утверждению планов обеспечения транспортной безопасности», – сказала губернатор Наталья Комарова.

Говоря об антитеррористической защищенности торговых объектов, глава округа отметила, что по 146 таким объектам до сих пор не утверждены паспорта безопасности. Комарова поручила департаменту экономического развития довести до заинтересованных предпринимателей информацию о необходимости завершения паспортизации.

«Эта работа должна быть завершена до 1 марта текущего года. В противном случае недобросовестный собственник должен понести ответственность за неисполнение решений антитеррористической комиссии», – резюмировала Наталья Комарова.

Ханты-Мансийск, служба информации

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