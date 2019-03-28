В Югре вдвое выросло число террористических преступлений

В Югре растет количество преступлений террористического характера. Об этом на заседании окружной думы 28 марта заявил начальник УМВД по ХМАО Василий Романица.

Так, в 2018 году в Югре было возбуждено 36 уголовных дел террористической направленности (в 2017 году – 15 дел) и 7 дел экстремистского характера (в 2017 году – 12 дел).

Романица прокомментировал громкое задержание в феврале 2019 года членов террористической ячейки в Сургуте. По словам главы УМВД, четыре человека планировали взрывы в местах массового скопления людей в Сургуте и Сургутском районе и подрыв административных зданий.

«У задержанных были изъяты гранаты РГД-5, три самодельных взрывных устройства, компоненты для сборки, пистолеты, боеприпасы к оружию, а также экстремистская литература. Возбуждено 11 уголовных дел, в том числе по факту приготовления к совершению террористического акта», – сообщил Романица.

Всего в прошлом году осуждено 11 лиц за совершение преступлений террористического (3) и экстремистского (8) характера. Также глава полиции отметил, что на 42 процента возросло число лиц, привлеченных к административной ответственности за распространение запрещенных материалов.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.03.19

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