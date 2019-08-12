ФСБ проведет в Югре масштабные антитеррористические учения

В Югре 20-22 августа пройдут антитеррористические учения. Как сообщает ФСБ, мероприятия по отработке мер антитеррористической защищенности пройдут на объекте промышленности в Лангепасе.
Помимо сотрудников Федеральной службы безопасности в учениях примут участие представители ФСО, МВД, Росгвардии, МЧС, военкомат Югры, органы исполнительной власти.
«Учения приводятся в целях отработки практических навыков по пресечению террористического акта, ликвидации возможных последствий теракта и проверке уровня взаимодействия между правоохранительными структурами», – поясняет ФСБ в своем Instagtam. ⠀
Напомним, В Югре вдвое выросло число террористических преступлений. Последний раз террорист-смертник был задержан в Когалыме в конце июля 2019 года. На мужчине был пояс шахида.
В феврале прошло громкое задержание членов террористической ячейки в Сургуте. Четыре человека планировали взрывы в местах массового скопления людей, у них были изъяты гранаты РГД-5, три самодельных взрывных устройства, компоненты для сборки, пистолеты, боеприпасы к оружию.
Ханты-Мансийск, служба информации
Ханты-Мансийск. Другие новости 12.08.19
В Росрыболовстве рассказали о новых правилах любительского лова. / Вода в домах Югры признана санврачами непитьевой. / Тюменским депутатам запретят брать на работу родственников, но у них есть лазейка. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»