ФСБ проведет в Югре масштабные антитеррористические учения

В Югре 20-22 августа пройдут антитеррористические учения. Как сообщает ФСБ, мероприятия по отработке мер антитеррористической защищенности пройдут на объекте промышленности в Лангепасе.

Помимо сотрудников Федеральной службы безопасности в учениях примут участие представители ФСО, МВД, Росгвардии, МЧС, военкомат Югры, органы исполнительной власти.

«Учения приводятся в целях отработки практических навыков по пресечению террористического акта, ликвидации возможных последствий теракта и проверке уровня взаимодействия между правоохранительными структурами», – поясняет ФСБ в своем Instagtam. ⠀

Напомним, В Югре вдвое выросло число террористических преступлений. Последний раз террорист-смертник был задержан в Когалыме в конце июля 2019 года. На мужчине был пояс шахида.

В феврале прошло громкое задержание членов террористической ячейки в Сургуте. Четыре человека планировали взрывы в местах массового скопления людей, у них были изъяты гранаты РГД-5, три самодельных взрывных устройства, компоненты для сборки, пистолеты, боеприпасы к оружию.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.08.19

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