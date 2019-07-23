ФСБ сообщила о задержании террориста-смертника в Югре

Спецслужбы задержали в Когалыме террориста-смертника. Житель Югры был пойман утром 21 июля. «При личном досмотре у него было обнаружено закрепленное на поясе устройство в виде ремня со свертком, обмотанным черной изолентой, с пластичным веществом серого цвета и запалом», – сообщает ФСБ России у себя в Instagram.

Эксперты выяснили, что пояс является самодельным взрывным устройством на основе гексогена массой 2,5 кг с поражающими элементами, в качестве которых использованы болты. Пояс смертника также известен как пояс шахида. Этот вид взрывного устройства использовался боевиками. Бомба прячется под одежду смертника, который приводит ее в действие путем самоподрыва. ⠀ ⠀

Мужчина планировал совершить теракт в Когалыме. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Югре растет количество преступлений террористического характера. Так, в 2018 году в Югре было возбуждено 36 уголовных дел террористической направленности (в 2017 году – 15 дел) и 7 дел экстремистского характера (в 2017 году – 12 дел).

В феврале 2019 года были задержаны члены террористической ячейки в Сургуте. Четыре человека планировали взрывы в местах массового скопления людей в Сургуте и Сургутском районе и подрыв административных зданий. У мужчин были изъяты гранаты РГД-5, три самодельных взрывных устройства, компоненты для сборки, пистолеты, боеприпасы к оружию.

Когалым, служба информации

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