ФСБ нашла в Югре место, где рождается экстремизм

Тюрьмы и колонии – место, где легко укореняются экстремистские идеи. Такая мысль была высказана в ходе заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности, которое состоялось в правительстве ХМАО.

«Отдельного внимания требуют лица, находящиеся в местах лишения свободы. Эта категория – в зоне риска с точки зрения формирования и укоренения экстремистских идей», – заявил замначальника УФСБ РФ по Тюменской области Евгений Башкин.

Его поддержали представители РПЦ, которые предложили усилить разъяснительную работу со спецконтингентом и попросили упростить процедуры посещения священнослужителями изоляторов временного содержания.

Стоит отметить, что, несмотря на программу по профилактике экстремизма и серьезное ее финансирование, ХМАО постоянно попадает в криминальные сводки из-за большого числа нелегальных организаций. Новости о терактах, готовящихся сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», регулярно появляются в повестке. Часто теракты становятся реальностью. Так, к примеру, летом прошлого года молодой человек напал с топором и ножом на прохожих в центре Сургута.

Члены комиссии заявили, что округе силами чиновников и правоохранителей ведется системная работа по предотвращению проявлений экстремизма, но формы и методы экстремизма, а также способы распространения информации, направленные на разжигание национальной и религиозной нетерпимости, постоянно меняются.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 24.07.18

Госдума узаконила налоговый маневр в «нефтянке». / В Югре стало больше детей-самоубийц. / В Югре убили бизнесмена, который пытался создать парк «За Саймой» в Сургуте. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»