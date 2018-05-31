Дума ХМАО довольна продажей СК «Югория»

Дума ХМАО довольна деятельностью страховой компании «Югория». «За последнее время ее деятельность можно оценить позитивно, потому что были достигнуты положительные финансовые результаты», – заявил спикер думы Борис Хохряков. По его словам, цена, по которой накануне был продан актив, соответствует рыночной. Хохряков подчеркнул, что перед продажей была проведена независимая оценка стоимости СК, однако не уточнил, кто именно был оценщиком.

Напомним, «Югория», которую пытались приватизировать с 2011 года, была продана ООО «Регион Инфраструктура» всего за 2,9 млрд рублей. При этом власти округа вложили в нее более 5 млрд рублей. По оценкам департамента экономики и финансов самой СК, которые они давали в 2016 году, стоимость актива составляет 7-9 млрд рублей. Поэтому сумма, за которую «Югория» ушла с молотка, вызвала закономерные вопросы. «Правоохранительные органы должны разобраться – сколько бюджет вложил в СК «Югория» за все время ее существования, и дать оценку той сумме, за которую актив был продан», – сказал «Новому Дню» депутат Госдумы РФ Владимир Сысоев.

Ханты-Мансийск, служба информацими

Ханты-Мансийск. Другие новости 31.05.18

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