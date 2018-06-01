В ХМАО хотят уволить еще одного замгубернатора

Югорские либерал-демократы заявили, что отставка главы департамента экономического развития, замгубернатора ХМАО Павла Сидорова – их заслуга.

«Вчера, 31 мая, в Югру с очередным рабочим визитом прибыл депутат Госдумы Владимир Сысоев. На встрече депутатской фракции ЛДПР с губернатором округа, депутаты фракции снова поставили вопрос Наталье Комаровой о судьбе Павла Сидорова. Либерал-демократы поинтересовались у главы региона: почему человек, позорящий власть Югры, продолжает занимать свой пост. Ответом в этот же день стало увольнение Павла Сидорова», – написали на своем сайте члены регионального отделения ЛДПР.

Как рассказали «Новому Дню» в партии, следующий претендент на увольнение – заместитель губернатора Дмитрий Шаповал, курирующий дорожное хозяйство, строительство и ЖКХ. «В его деятельности усматриваются признаки коррупции, безответственность зашкаливает. Исполнение строительных программ в округе за 2017 год – менее 80% . Будем добиваться его отставки», – говорят либерал-демократы.

Напомним, об отставке Павла Сидорова заговорили после ареста девяти сотрудников департамента экономического развития. В 2016 году в отношении подчиненных Сидорова были возбуждены уголовные дела. Их подозревают в получении взяток. В 2015 году прокуратура ХМАО требовала от властей проверку в отношении самого Сидорова на предмет соблюдения им требований к служебному поведению. Тогда обнаружились коррупциогенные факторы в деятельности Фонда поддержки предпринимательства Югры, который возглавляла супруга Сидорова. Поскольку Фонд был подотчетен и подконтролен департаменту экономики, имел место конфликт интересов. Кроме того, у надзорных органов вызывала вопросы инвестиционная политика, проводимая правительством с подачи Павла Сидорова. Несмотря на это чиновник оставался на месте.

Как сообщают источники «Нового Дня» в силовых структурах, вчерашняя отставка Сидорова не случайна, в ближайшее время его могут сделать фигурантом уголовного дела.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 01.06.18

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