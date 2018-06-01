Югорский мэр ушел в отставку

Гава Югорска Раис Салахов уходит в отставку. Последним рабочим днем для него станет 7 июня.

«Для меня 18 лет на посту главы города пролетели моментально, как один миг. Многое у нас получилось, многое мы сделали. Я могу с уверенностью сказать, что я горд за город Югорск, за тех, кто помогал мне и городу – это градообразующее предприятие, депутаты, предприниматели, жители города. Уверен, что с новым главой Югорск получит новый импульс и новое развитие», – заявил сегодня Салахов и пожелал, чтобы преемником стал неравнодушный человек. Он также отметил, что является сторонником всенародных выборов мэра.

В настоящее время порядок избрания главы муниципалитета регламентирован нормами федерального и регионального законодательства и происходит на конкурсной основе. Изменения в действующий порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Югорска были утверждены на двадцатом заседании думы города. Новый глава будет определен решением конкурсной комиссии в составе восьми человек (4 члена комиссии назначаются думой города Югорска, 4 – губернатором ХМАО).

О том, что в Югорске может смениться глава города, стало известно в середине мая. Официально эту информацию не подтверждали ни в думе, ни в администрации города. Предположительно поводом для отставки стало недовольство губернатора Натальи Комаровой темпами строительства физкультурно-спортивного комплекса в Югорске.

Югорск, служба информации

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