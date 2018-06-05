В Югре наказали работников школы, где произошла поножовщина

Закончено расследование поножовщины в школе Радужного. В ближайшее время 11-классник, напавший на 10-классника, вскоре предстанет перед судом.

«В управление образования администрации города Радужный и директору школы следователем СКР внесены представления с постановкой вопроса о проведении служебной проверки в отношении работников школы. По результатам их рассмотрения шесть сотрудников, в том числе директор школы и заместитель директора по учебно-воспитательной работе привлечены к дисциплинарной ответственности в виде строгих выговоров», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Напомним, 10 апреля 2018 года в одной из школ города Радужный произошел конфликт между двумя старшеклассниками, в ходе которого один нанес другому несколько ранений перочинным ножом. Потерпевшему была оказана медицинская помощь, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Радужный, служба информации

Радужный. Другие новости 05.06.18

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