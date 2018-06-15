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Пятница, 15 июня 2018, 15:37 мск

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Нижневартовск не сможет выйти на митинг против повышения цен на бензин

Фото Pixabay

Нижневартовским коммунистам не согласовали митинг против повышения цен на бензин и дизельное топливо, который планировалось провести 16 июня. Как пояснил «Новому Дню» первый секретарь горкома КПРФ Дмитрий Хрипунов, это связано с проведением в Нижневартовске 43-й фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2018».

«Завтра во многих муниципалитетах Югры коммунисты проведут акции протеста, но в Нижневартовске мы можем максимум устроить одиночный пикет», – сказал Хрипунов. Напомним, ранее члены КПРФ хотели митинговать около здания администрации города, а также устроить автопробег по заправкам. В администрации Нижневартовска «Новому Дню» сообщили, что коммунисты согласились с нецелесообразностью проводить протестное мероприятие в дни фестиваля и забрали свою заявку.

На днях эксперты Общероссийского народного фронта по итогам мониторинга цен на топливо включили Югру в список регионов, где бензин стоит дороже, чем в других субъектах. К примеру, на прошлой неделе жители Нефтеюганска фиксировали на заправках города 95-й бензин по 45 рублей 60 копеек за литр, дизельное топливо предлагалось по цене 51 рубль 10 копеек. По данным ОНФ, на сегодняшний день в Югре можно встретить 92-й бензин по 47 рублей за литр. В целом эксперты призывают готовиться к повышению стоимости бензина до 100 рублей за литр.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 15.06.18

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