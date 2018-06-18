В Югре будут судить руководителя бюро судебно-медицинской экспертизы

Урай (Новый День, служба информации) – В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении заведующего филиала КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (на официальном сайте учреждения в качестве руководителя указан Александр Тисленко). Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) и ч. 3 ст. 290, п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток).

Следствием установлено, что между бюро и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на оказание услуг по комплексному обслуживанию инженерных сетей в здании отделения СМЭ в Урае. «В целях получения материальной выгоды обвиняемый препятствовал работе предпринимателя и требовал с него взятку за подписание актов выполненных работ, – сообщили в следственном комитете. – В связи с угрозами создания неблагоприятных условий работы и возможного расторжение контракта по требованию обвиняемого индивидуальный предприниматель ежемесячно перечислял ему денежные средства. При получении взятки в марте 2018 года обвиняемый был задержан на месте преступления».

Кроме этого, обвиняемый получал в качестве взятки деньги от подчиненного санитара отделения, которому неправомерно разрешал оказывать родственникам умерших платные ритуальные услуги.

По решению суда весь период следствия обвиняемый находился под домашним арестом. Сумма полученных им взяток, установленная следствием, составила порядка 240 тысяч рублей.

Напомним, в начале апреля стало известно об уголовном деле в отношении заместителя начальника КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Женщина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Югра. Другие новости 18.06.18

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