Опубликована предсмертная записка застреленнной сотрудницы полиции Югры

В открытом доступе появилась предсмертная записка сотрудницы полиции Лангепаса, которая погибла 18 июня 2018 года. Как сообщал «Новый День» ранее, по неофициальной информации тело девушки с огнестрельным ранением было найдено в служебном кабинете. По одной из версий, смерть была ненасильственной. Следственный комитет начал проверку.

В записке, которая опубликована в Сети, говорится, что причиной ЧП стала руководитель погибшей девушки – начальник следственного отдела местной полиции. Там также содержится просьба сообщить о смерти маме девушки (указан номер телефона) и доставить тело в Барнаул (молодая женщина прибыла в Югру из Барнаула). «Что хотела – получай… И знай, что я не ходила и не гуляла с мороженым по городу», – такие фразы, очевидно, обращённые к обидчице, содержатся в записке.

Получить комментарии в пресс-службе СУ СК ХМАО относительно подлинности записки не удалось. В пресс-службе МВД Югры отказались комментировать ЧП.

Лангепас, служба информации

Лангепас. Другие новости 18.06.18

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